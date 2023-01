Festa da Passagem de Ano em Tomar muda de local

Devido à previsão de instabilidade meteorológica a festa de Passagem de Ano em Tomar realiza-se na tenda do Mercado Municipal e não na Praça da República como estava inicialmente previsto. A “White Party” tem início às 22h30 do último dia do ano e conta com as participações dos DJ Superfly e JBK e ainda da Banda T. A entrada é livre.