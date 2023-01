52 mil euros em apoios às colectividades de Azambuja

A Câmara da Azambuja aprovou a atribuição de 52 mil euros em apoios regulares anuais a colectividades do concelho pela actividade cultural, desportiva e recreativa, informou o município. Em comunicado, a autarquia adianta que os apoios foram aprovados na última reunião ordinária quinzenal deste ano. Entre as 22 entidades apoiadas estão a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, o Centro Cultural Azambujense, a Associação Dojo Amicale Azambuja, a Associação Cultural “A Poisada do Campino”, a AZA - Azambuja com Alma, a Associação Desportiva e Recreativa, o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja, o Grupo Desportivo de Azambuja e o Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja.