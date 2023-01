Atlético Clube de Pernes festeja 80 anos

Programa comemorativo do 80º aniversário do AC Pernes está agendado para sábado, 7 de Janeiro.

O Atlético Clube de Pernes vai celebrar o 80º aniversário no dia 7 de Janeiro com um programa que começa pelas 15h00 com um jogo entre as equipas de juniores do clube aniversariante e do Benavente. Segue-se, pelas 19h00, uma recepção aos convidados e para as 20h00 está marcado um jantar comemorativo, que vai decorrer no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Pernes. Durante o serão vai proceder-se à entrega de prémios aos atletas e associados mais antigos, haverá lugar para os habituais discursos e para as 23h30 está previsto começar um momento musical.