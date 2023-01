Dinis Caroço: uma promessa do basquetebol que partiu aos 18 anos

Jovem foi basquetebolista do Santarém Basket, Clube Basket de Queluz e SL Benfica. Colaborava actualmente com o emblema escalabitano. Faleceu vítima de doença prolongada.

Dinis Caroço, um jovem de Santarém que foi atleta do Santarém Basket, Clube Basket de Queluz e do SL Benfica nas camadas jovens de basquetebol, faleceu vítima de doença prolongada aos 18 anos. As cerimónias fúnebres decorreram no dia 22 de Dezembro, no crematório de Santarém.

“A família do Santarém Basket está hoje mais pobre com a dolorosa perda do seu ex-atleta Dinis Caroço, que actualmente colaborava na equipa técnica Sub 16-18 femininos nos escalões de formação do clube. À sua família e amigos a direcção e órgãos sociais do Santarém Basket Clube manifestam o seu mais profundo pesar pelo prematuro desaparecimento do Dinis. Será sempre um de Nós!”, lê-se na página oficial do Santarém Basket no Facebook. Nas redes sociais foram muitas as mensagens de tristeza e de solidariedade para com a família do jovem.