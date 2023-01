Nadadora de Torres Novas com cinco pódios no Torneio Zonal Sul

Rafaela Mendes fez um primeiro lugar, três segundos e um terceiro nas provas em que participou.

A nadadora Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, subiu ao pódio em todas as provas em que participou no Campeonato Zonal Sul: sagrou-se campeã nos 50 metros mariposa; vice-campeã nos 100 metros costas (com recorde distrital), nos 50 costas, nos 100 livres e subiu ainda ao 3º lugar do pódio nos 50 livres. O Torneio Zonal Sul decorreu na Guarda de 16 a 18 de Dezembro e contou com a presença dos 164 melhores nadadores de 44 clubes das associações do Sul de Portugal, dos Açores e da Madeira.