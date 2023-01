Nadadores da Búzios com muitos pódios

A Búzios de Coruche participou com 21 nadadores na Prova de Apuramento de Infantis e no 3º Torneio de Cadetes tendo alcançado doze pódios, repartidos por 4 primeiros lugares, 4 segundos lugares e 4 terceiros. Já no Torneio Zonal de Juvenis, a Búzios alcançou cinco pódios, os quais corresponderam a duas medalhas de prata e três de bronze.