Rugby Clube de Santarém em evento solidário

A equipa de touch do Rugby Clube de Santarém participou no Torneio Solidário de Touch Rugby - Tomás Batazu, que se realizou no Belém Rugby Park. Há cerca de um mês a família de Tomás Lamas, criança de 11 anos e que sofre de Leucemia Mieloide Aguda, lançou um apelo nas redes sociais para angariar 350 mil euros para realizar o tratamento que se vai dividir entre China e Israel. Uma vez que a família do Tomás conseguiu rapidamente angariar os fundos necessários para o seu tratamento, o torneio serviu para angariar fundos para a Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL). A APCL tem como objectivo final trazer este tratamento para Portugal. A organização angariou mais de 5 mil euros para a causa.