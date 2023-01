Tiro com Arco de Santarém com balanço positivo na estreia

O Tiro com Arco RCS, de Santarém, estreou-se esta época em competições organizadas pela FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal com três arqueiros e o balanço é considerado bastante positivo. Em termos individuais foram alcançados os seguintes resultados: Tomé F. Rodrigues, BHR, júnior masculino, foi 2º classificado no campeonato de caça e no campeonato de campo; Luís F. Rodrigues, BHR, adulto masculino, foi 2° classificado no campeonato de caça e 3º no campeonato de campo. Colectivamente, o clube de Santarém alcançou o 6° lugar, num total de 18 participantes. Destaque ainda para a participação de dois arqueiros no European Historical Open que decorreu em Óbidos em Agosto, onde, na categoria “American flatbow classic”, Luís F. Rodrigues foi 3° e Filipe F. Rodrigues 4°.