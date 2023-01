Médio Tejo adjudica sistema de bicicletas partilhadas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo vai investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas partilhadas.

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo vai investir 1,8 milhões de euros num sistema intermunicipal de bicicletas partilhadas, tendo adjudicado a empreitada à empresa CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. No âmbito do projecto, que conta com uma comparticipação de 85% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), os 11 municípios do Médio Tejo envolvidos vão receber mais de 250 bicicletas eléctricas, que ficarão disponíveis nas 67 estações definidas no estudo sobre a rede intermunicipal de percursos clicáveis, elaborado pela CIM Médio Tejo, com sede em Tomar, em colaboração com as diferentes autarquias.

No global, segundo a CIM, “nesta primeira fase do projecto prevê-se a aquisição de 252 bicicletas eléctricas e 45 bicicletas convencionais”, sendo “implementadas no território 67 estações de parqueamento e carregamento, 466 docas e 14 quiosques”, distribuídas por 11 concelhos do Médio Tejo. Abrantes e Sardoal são os municípios do Médio Tejo que não integram o projecto. A CIM antecipa que o arranque do serviço “ocorra ainda durante o ano de 2023”.

Em comunicado, a CIM do Médio Tejo refere “estar atenta” às “questões ambientais e à importância da descarbonização da região”, sendo este sistema intermunicipal de bicicletas partilhadas “mais um passo significativo” nesse âmbito. O projecto “surge no âmbito do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes do Médio Tejo” e tem uma “estratégia assente no desenvolvimento da mobilidade clicável e que prevê um conjunto de medidas de intervenção e de promoção dos modos suaves”. O contrato de adjudicação prevê a “obrigação de integração com outros sistemas de bicicletas de uso público de âmbito municipal designadamente os sistemas previstos para as cidades de Torres Novas e Entroncamento”.