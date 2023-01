Obras na Chamusca vão ficando cada vez mais caras

Atrasos no início das empreitadas e aumentos dos custos dos materiais de construção são as principais razões para que as empreitadas estejam a ficar cada vez mais caras. Executivo aprovou mais uma revisão de preços.

As principais obras a decorrer na vila da Chamusca estão a ficar cada vez mais caras com o passar do tempo. Os vários concursos públicos para a realização das empreitadas que ficaram desertos e o aumento dos preços dos materiais de construção são as principais razões para o executivo ter de deliberar com frequência revisões de preços para executar os trabalhos. Na última sessão camarária o executivo aprovou a revisão de preços de três empreitadas, num aumento previsto de quase 140 mil euros.

O caso mais grave é o da requalificação e beneficiação da Piscina Municipal da Chamusca. Encerrada há três anos, e com perspectiva de abertura ao público apenas no ano de 2024, na melhor das hipóteses, a empreitada tem sofrido vários contratempos e constantes revisões de preços. A última foi debatida pelo executivo municipal na sessão de câmara de 20 de Dezembro e teve algumas criticas por parte da vereadora Gisela Matias (CDU).

Paulo Queimado, presidente da autarquia, colocou à votação a revisão de preços da empreitada da piscina municipal, num valor de 116 mil euros. A autarca da CDU mostrou-se surpreendida com a dimensão do aumento e lamentou que o preço da requalificação do complexo das piscinas sofra aumentos recorrentes. Gisela Matias pediu ainda a Paulo Queimado que lhe apresentasse um documento com os preços actualizados sendo que o presidente prometeu entregar-lhe numa próxima reunião.

Empreitadas com atrasos sucessivos

À semelhança do que tem acontecido com as intervenções nas piscinas municipais a requalificação da Escola EB 2,3/S da Chamusca também tem sofrido atrasos sucessivos. Inicialmente estava previsto realizar a obra de uma só vez, mas o executivo decidiu realizá-la por fases, edifício a edifício. Com um investimento total superior a 4,5 milhões de euros os autarcas aprovaram mais 67 mil euros de investimento na empreitada.

A última revisão de preços incidiu sobre a requalificação urbana da Chamusca. O executivo municipal aprovou por unanimidade atribuir mais 53 mil euros à empreitada, que também teve vários concursos desertos e que se prevê estar concluída só em 2024. O investimento é de cerca de 4,5 milhões de euros e, neste momento, a vila da Chamusca está transformada num estaleiro uma vez que os trabalhos estão a decorrer todos ao mesmo tempo.