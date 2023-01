Avança rede de entrega de medicamentos em Vialonga

Vai ser criada em Vialonga no próximo ano uma rede local de parceiros que possibilite a entrega de medicamentos aos idosos da freguesia que não possam ir às farmácias. A proposta foi apresentada pela Coligação Nova Geração (PSD/MPT/PPM) e aprovada em assembleia de freguesa. Fábio Mousinho Pinto, eleito da coligação na assembleia, considera que a rede beneficiaria os idosos que vivem mais isolados.

A proposta sugere que a junta comece já a constituir esta rede local de parceiros, para que os medicamentos sejam distribuídos gratuitamente aos mais velhos. “Este serviço deve procurar articular com as farmácias, com o movimento associativo, bem como com as forças de segurança, a distribuição segura dos medicamentos”, lê-se no documento. O executivo da freguesia, segundo a proposta, deverá ainda fazer o levantamento de quem precisa deste serviço e informar a população quando o mesmo estiver em vigor.