Canil de Benavente está sobrelotado e autarquia apela ao não abandono de animais

Número de adopções não é suficiente para responder à sobrelotação do canil municipal de Benavente.





O Centro de Recolha Oficial de Benavente (CRO), complexo dedicado a animais de companhia com área de canil para acolher cerca de meia centena de animais, encontra-se sobrelotado. A situação está a preocupar a Câmara de Benavente que, pela voz do vereador com o pelouro do canil municipal, Joseph Azevedo (PS), apelou, na última reunião pública de 2022, ao não abandono de animais na época natalícia.

Relembrando que o abandono de animais de companhia é um acto punido por lei, Joseph Azevedo pediu que antes de se pensar em abandonar um animal se entre em contacto com a autarquia ou com a Associação Refúgio Vital para que possa ser encontrada a melhor solução. “Não abandonem o animal, solicitem-nos o melhor caminho ou peçam-nos ajuda para encontrarmos uma solução”, vincou.

No CRO de Benavente o abate de animais saudáveis não é praticado há vários anos, ainda antes de ter entrado em vigor (em 2019) a lei que proíbe a eutanásia a animais domésticos não doentes. No último ano e meio registaram-se mais de três dezenas de adopções, número insuficiente para responder à sobrelotação do espaço e entrada de novos animais abandonados.