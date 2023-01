Carro despista-se e destrói quiosque na Póvoa de Santa Iria

É a segunda vez este ano que o quiosque propriedade da junta de freguesia na Avenida Dom Vicente Afonso Valente, na Póvoa de Santa Iria, é atingido por automóveis desgovernados. Excesso de velocidade é muitas vezes apontado como a causa.

Um automóvel despistou-se, galgou o passeio e atingiu o café quiosque existente na Avenida D. Vicente Afonso Valente, na Póvoa de Santa Iria, destruindo loiças, produtos e partes da estrutura. O acidente aconteceu pelas 05h15, de 15 de Dezembro, causando danos materiais no estabelecimento cuja propriedade é da junta de freguesia. A O MIRANTE, Lina Roma, que explora o espaço há sete anos, conta que é a segunda vez que este ano embatem no quiosque e diz que os carros circulam em excesso de velocidade naquela artéria, principalmente durante a noite, o que aumenta as situações de risco.

“É sempre um problema para entrarem na praceta da escola de condução. Apesar da rotunda os carros circulam com muita velocidade e uma lomba a seguir à rotunda resolvia o problema”, refere. A jovem que conduzia o Mercedes disse à PSP que adormeceu. Lina Roma refere que a condutora regressava de um jantar de Natal de empresa mas não estaria alcoolizada. Na ocasião, os moradores da zona que frequentam o café terão inclusive pensado que o carro era de Lina uma vez que a marca era a mesma. Impossibilitada de trabalhar devido aos danos, a dona do “Amore Di Roma” aguarda a visita do perito da seguradora. “Ainda não contabilizei o prejuízo mas esta é a minha única fonte de rendimento e não sei quanto tempo vou estar de porta fechada. Ainda não sei mas se tiver que continuar a pagar a renda do espaço à junta terá que ser o seguro a assumir os custos”, diz.

Zona propícia a acidentes

Quase todos os dias existem problemas de trânsito na Avenida D. Vicente Afonso Valente. Há alguns meses um outro condutor bateu contra um vaso junto ao quiosque e fugiu. Na ocasião acabou por assumir os prejuízos porque acabou identificado por populares. A presidente da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa esteve no local na manhã do acidente e disse ao nosso jornal que está a ser estudada a colocação de lombas naquele local. “Já foram colocadas na freguesia lombas neste âmbito e já fizemos uma proposta que está a ser ponderada. Vamos insistir porque realmente faz falta e evitava estragos maiores. É uma questão de segurança porque se não fossem os vasos em frente ao quiosque possivelmente o espaço estaria todo danificado”, considera Ana Cristina Pereira.

Já em Janeiro do ano passado vários moradores da zona lamentaram a O MIRANTE o excesso de velocidade na avenida e pediram lombas redutoras. A Câmara de Vila Franca de Xira acredita o contrário e na altura explicou que esses sistemas iriam provocar o aumento do ruído na zona e dificuldades aos veículos de socorro. Para o município as lombas podem, em casos extremos, agravar as lesões de doentes politraumatizados transportados em ambulâncias. “Após análise técnica este arruamento integra-se no sistema terciário da rede viária municipal e na rede ciclável, recentemente criada e implementada, fazendo parte do percurso regular do serviço de transporte público de passageiros, possuindo diversas rotundas que promovem por si só a redução de velocidade”, acrescentava o município.