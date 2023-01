Esfaqueados em discussão entre rivais no Porto Alto

Dois homens foram esfaqueados no Porto Alto na sequência de desacatos entre grupos rivais. A rixa ocorreu no dia 23 de Dezembro, já depois das 22h30, perto de um restaurante de fast food na Estrada Nacional 10. No meio da zaragata, cujos motivos ainda estão por apurar, os homens acabaram por ser esfaqueados e tiveram de ser transportados ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Os militares da Guarda Nacional Republicana tomaram conta da ocorrência e acabaram com o alvoroço na chegada ao local. Os bombeiros transportaram os homens para o hospital com ferimentos ligeiros.