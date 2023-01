GNR apreende redes de captura ilegal de meixão no rio Tejo

O Núcleo de Protecção Ambiental da GNR de Coruche apreendeu, a 21 de Dezembro, dez redes utilizadas na captura ilegal de meixão no rio Tejo, no concelho de Salvaterra de Magos. No âmbito de uma operação ao combate ilegal de pesca do meixão os militares apreenderam e removeram do leito do rio Tejo dez redes ilegais de captura de meixão, quatro ferros/âncoras utilizados para prenderem artefactos de pesca e os espécimes nelas contidos. O método utilizado pelos pescadores, nomeadamente, a utilização de redes com diâmetro muito inferior ao permitido nas redes de pesca profissional, para além da captura do meixão, têm impacto na restante fauna fluvial e ainda na segurança da navegação na massa de água onde estão colocadas. Por se encontrar em boas condições de sobrevivência o meixão foi restituído ao seu habitat natural. Os factos foram remetidos ao Ministério Público.