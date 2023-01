Idoso detido na CGD de Tomar por ter pistola amarrada à perna

Um idoso de 89 anos foi detido na tarde de terça-feira, 27 de Dezembro, em Tomar por estar na dependência da Caixa Geral de Depósitos, na Corredoura, com uma pistola amarrada a uma das pernas por cima das calças. Argumentando que a arma servia para se defender em caso de assalto o ex-emigrante, residente na freguesia de São Pedro de Tomar, foi detido sem oferecer resistência após as funcionárias do balcão terem alertado a Polícia de Segurança Pública.