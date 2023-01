Morre colhido por comboio na estação da Vala do Carregado

Um rapaz de 27 anos, residente na Póvoa de Santa Iria, perdeu a vida na tarde de segunda-feira, 26 de Dezembro, ao ser colhido por um comboio na estação da Vala do Carregado, na Linha do Norte. O jovem caiu à linha e foi colhido pelo comboio cerca das 12h15 e a circulação teve de ser desviada para uma linha secundária enquanto as autoridades removiam o corpo, que foi arrastado debaixo da composição. A circulação foi retomada pelas 14h00, segundo informação do comandante dos Bombeiros Voluntários da Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro.