Morre em capotamento de tractor no Biscainho

Um homem, de 78 anos, morreu no dia 21 de Dezembro, no Biscainho, concelho de Coruche, na sequência do capotamento de um tractor agrícola num terreno particular, confirmou a O MIRANTE o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Segundo o CDOS, à chegada dos meios de socorro ao local a vítima, que ficou debaixo do veículo, já se encontrava cadáver estando as causas do acidente a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O alerta foi dado por um popular para o 112 às 11h05 e no local estiveram seis operacionais dos Bombeiros de Coruche apoiados por duas viaturas, a GNR e a Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém.