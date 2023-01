Orlando Filipe morreu afogado num tanque de cera na sua empresa em Monsanto

O empresário Orlando Filipe era bastante popular na aldeia de Monsanto. Dedicou grande parte da sua vida à freguesia do concelho de Alcanena, tanto a nível empresarial como autárquico e associativo.

Orlando Filipe, proprietário da fábrica de velas de Monsanto, foi encontrado sem vida pelo filho dentro de um tanque de cera. O empresário era bastante popular nessa aldeia do concelho de Alcanena e a fatalidade, ocorrida no dia 21 de Dezembro, causou grande consternação na comunidade.

O empresário dedicou grande parte da sua vida à freguesia, quer a nível autárquico quer a nível associativo, destacando-se a sua paixão pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Monsanto. Foi secretário da Junta de Freguesia de Monsanto durante quatro mandatos, de 1997 a 2013, assumindo o cargo de presidente da junta de 2013 a 2017, integrando, por inerência, a Assembleia Municipal de Alcanena durante esse período.

Orlando Filipe tinha sucedido em Janeiro de 2008 ao seu pai, João do Nascimento Filipe, na gestão do negócio da fabricação de velas e outros produtos em cera, que havia sido iniciado pelo seu avô no final dos anos 20 do século XX, após as aparições de Fátima. A pioneira fábrica é conhecida pela forma artesanal no fabrico das velas, onde se destaca o uso da cera de abelha. Orlando Filipe foi sepultado na véspera de Natal e deixa mulher e filho.