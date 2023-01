Utentes da saúde entregam postais de boas festas a António Costa

Os representantes das organizações de utentes dos concelhos de Benavente, Vila Franca de Xira, Alenquer e Azambuja decidiram entregar ao primeiro-ministro, António Costa, milhares de postais de festas felizes onde pedem também melhores respostas no sistema de saúde. Nos postais assinados pela população nas últimas semanas lê-se que existem 90 mil utentes sem médico de família na região, milhares de doenças crónicas à espera de consulta e mais de seis dezenas de médicos de família em falta. É, na prática, mais uma acção de protesto das comissões de utentes e os postais de Boas Festas estava previsto serem entregues na residência oficial do primeiro-ministro, no dia 28 de Dezembro, já depois do fecho desta edição.