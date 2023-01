Vialonga aprova medidas de apoio ao comércio local

O “Cartão Vialonguense de apoio ao comércio local” vai avançar na freguesia de Vialonga. É uma das medidas de apoio aos comerciantes da vila, propostas pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e que viram luz verde na assembleia de freguesia realizada a 21 de Dezembro. A junta vai criar um cartão, de distribuição gratuita, que permite aos cidadãos acederem a vantagens, descontos ou ofertas exclusivas junto dos estabelecimentos aderentes do comércio local.

Também foi aprovada uma moção para que sejam dinamizados os mercados retalhistas. A proposta exorta a junta a delinear e implementar um Plano de Dinamização e Valorização dos Mercados que se encontrem sob sua gestão, através de uma calendarização de eventos de animação musical, bancas de artesanato ou eventos de showcooking, lê-se no documento. De acordo com o eleito da coligação, Fábio Mousinho Pinto, as propostas, não possuindo impactos significativos no orçamento da junta, possibilitariam trazer uma nova dinâmica ao comércio local e melhorar as condições de vida da população da localidade. Recorde-se que a 15 de Junho os vereadores eleitos pela Nova Geração na Câmara de Vila Franca de Xira apresentaram uma proposta semelhante relativa à dinamização dos mercados municipais do concelho.