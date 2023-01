Benavente avança com primeiro albergue para peregrinos no concelho

Albergue para peregrinos vai situar-se na cidade de Samora Correia e pretende ser um veículo de afirmação turística para o concelho inserido na Rota de Santiago.

A Câmara de Benavente vai adquirir três edifícios na Rua da Misericórdia, em Samora Correia, com mais de 200 metros quadrados, pelo valor de cerca de 96 mil euros, para serem reconvertidos no primeiro albergue para peregrinos do concelho. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis da CDU, PS e Chega e duas abstenções do PSD.

A construção do albergue na cidade de Samora Correia insere-se na estratégia do município para fomentar o turismo religioso e a Rota de Santiago, numa altura em que foi recentemente concluída a requalificação da Igreja Matriz de Samora Correia e o restauro e conservação dos seus azulejos da Ordem de Santiago.

O presidente do município, Carlos Coutinho, adiantou que os edifícios são propriedade da Fundação Padre Tobias e que se espera que o albergue consiga atrair turistas. “Não tenho dúvidas da importância dos passos que estamos a dar. É preciso uma rede de equipamentos turísticos”, sublinhou o autarca da CDU, adiantando que tem expectativa que a obra possa vir a ser financiada por fundos comunitários.

O PSD absteve-se na votação por considerar que faltam definir aspectos importantes, nomeadamente sobre que entidade vai recair a gestão do espaço. Sobre esta matéria, Carlos Coutinho referiu que será definido mais à frente até porque, sustentou, o projecto ainda não está elaborado.