Problemas de trânsito em Santarém na agenda política

Os constrangimentos no tráfego rodoviário em certas zonas da cidade de Santarém têm-se agravado nos últimos tempos. Vários eleitos da Assembleia Municipal de Santarém deixaram reparos e pediram soluções.

Os constrangimentos de trânsito em Santarém têm-se agravado nos últimos tempos, em boa parte devido às obras que decorrem em zonas nevrálgicas da cidade, como na Avenida António dos Santos e artérias adjacentes, mas também pelo aumento do volume de tráfego, segundo a opinião de alguns autarcas, como o vereador do Trânsito, Diogo Gomes.

A verdade é que em certas horas do dia atravessar o planalto citadino entre a zona de São Bento e o Politécnico pode levar 20 minutos ou mais para percorrer cerca de dois quilómetros, muito devido à pouca fluidez do trânsito em zonas como a rotunda do tribunal, a rotunda do W Shopping ou junto ao mercado de Santarém. Na última sessão da assembleia municipal o assunto chegou pela voz de vários eleitos, com Rita Correia, da CDU, a referir que circular de automóvel na cidade “tem sido cada vez mais complicado e uma missão quase impossível, sobretudo nas horas de ponta”.

A autarca da CDU, questionou o que pensa o executivo camarário fazer para resolver questões como os frequentes bloqueios do tráfego em artérias como a Rua Pedro de Santarém e Avenida António dos Santos, que desembocam na rotunda do W Shopping.

Pina Braz, do PS, voltou à carga com os problemas de fluidez de trânsito no centro da cidade, nomeadamente na Avenida António dos Santos, que se encontra em obras há largo tempo e onde em vários troços só se consegue circular num sentido devido aos trabalhos e ao estacionamento abusivo. “É uma situação de caos numa artéria que tem apenas uma via e que serve o quartel da GNR, o cemitério e a escola do Pereiro. Há horas do dia em que do Sacapeito ao cemitério pode-se demorar mais de 20 minutos para fazer um quilómetro”, exemplificou, acrescentando que “o problema deve ser revisto e ter-se a humildade de corrigir o que não está correcto”.

O presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém também deu uma achega dizendo que os problemas mais graves verificam-se na rotunda do W Shopping nas horas de ponta, potenciados pelas obras em curso mas também pela localização de algumas passadeiras que, na sua opinião, não é a mais correcta, como a que se situa na Avenida António dos Santos perto da intersecção com a Rua João Afonso. “O trânsito na cidade precisa de ser analisado nalguns pontos”, sugeriu Diamantino Duarte.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, reconheceu que existem constrangimentos de tráfego nalgumas horas do dia, designadamente nos períodos de entrada e saída das escolas, situação agravada pelas obras. Quanto aos problemas na Avenida António dos Santos, informou que estão a ser estudadas novas áreas de estacionamento e que irá ser feito um estudo de tráfego nessa zona, reiterando que as pessoas não podem estacionar de forma abusiva ocupando a faixa de rodagem.

Em relação à rotunda do W Shopping, Ricardo Gonçalves diz que tem problemas de escoamento de trânsito desde a sua criação, há cerca de 20 anos. Revelou ainda que vão ser tomadas medidas para facilitar a fluidez do tráfego no acesso da rotunda à Avenida António dos Santos e entroncamento desta com a Rua João Afonso.