Rua Soeiro Pereira Gomes – Santarém

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A passagem para peões situada na Rua Soeiro Pereira Gomes, próxima do entroncamento com a Avenida dos Forcados Amadores de Santarém, foi deslocalizada e a nova travessia não tem rampas para acesso a pessoas com mobilidade reduzida, ao contrário da anterior. Não custava nada colmatar essa lacuna.