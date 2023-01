Abrantes celebrou centenário de Eugénio de Andrade

A Biblioteca Municipal de Abrantes assinalou o centenário do nascimento do escritor Eugénio de Andrade com sessões literárias em algumas escolas.

A Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, assinalou na terça-feira, 17 de Janeiro, o centenário do nascimento do escritor Eugénio de Andrade, com sessões literárias em algumas escolas do concelho e uma sessão aberta ao público na biblioteca. A iniciativa teve a parceria da Alma Azul, editora e produtora de actividades literárias, que ofereceu ao público uma dissertação informal sobre Eugénio de Andrade a partir do tema “Amor” - materno, ao território e à poesia -, muito presente na sua obra e também leituras do seu livro “Poesia”, que reúne os poemas de todos os seus livros.

Eugénio de Andrade nasceu a 19 de Janeiro de 1923. Entre as dezenas de obras que publicou encontram-se, na poesia, “Os amantes sem dinheiro” (1950), “Rente ao dizer” (1992), “Ofício da paciência” (1994), “O sal da língua” (1995) e “Os lugares do lume” (1998). O poeta, natural do concelho do Fundão, publicou também várias obras em prosa. Faleceu no Porto em 2005.