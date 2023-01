Celebrar o desenho na Casa dos Patudos em Alpiarça

Alpiarça acolhe a nona edição da iniciativa “(a)Riscar o Património”. A Sala Império, na Casa dos Patudos, celebra o desenho com um encontro de Urban Sketchers a 28 de Janeiro.

O Museu Municipal de Alpiarça acolhe na tarde de 28 de Janeiro a nona edição da iniciativa “(a)Riscar o Património”. A partir das 14h00, os desenhadores são convidados a juntarem-se na Casa dos Patudos, onde vão poder desenhar a Sala Império, onde está exposta uma colecção de leques com o tema “A música oculta nos Leques”. A inauguração da exposição comemorativa da nona edição do programa “(a)Riscar o Património”, promovida pela Direcção Geral do Património Cultural, à qual se associam os Urban Sketchers Portugal e todos os seus grupos regionais, decorre a partir das 18h00. O evento, organizado pelo grupo Urban Sketchers Ribatejo, conta com a presença de Nuno Prates, Conservador da Casa dos Patudos. A participação na iniciativa é gratuita, mas requer inscrição prévia.