Convívio de pesca em Salvaterra de Magos com muita adesão

A Associação do Carnaval dos Amigos de Marinhais 2023 organizou, na manhã de domingo, 15 de Janeiro, um “Convívio de Pesca” na Barragem de Magos em Salvaterra de Magos. A prova começou às 06h45 e terminou com um almoço no pavilhão da Comissão de Festas de Marinhais. Como prometido, os dez primeiros classificados foram premiados monetariamente e com material de pesca.

Da manhã de pesca desportiva, que contou com cerca de 40 participantes, saiu um vencedor. Paulo Ferreira conquistou o primeiro lugar e recebeu o seu prémio das mãos dos representantes da associação organizadora e do presidente da Junta de Freguesia de Marinhais, Joaquim Cardoso.