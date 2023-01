“Dançarém” na Ribeira de Santarém

A associação cultural “Dançarém” realiza, a 28 de Janeiro, um evento de dança tradicional europeia, com jantar convívio e actuação da banda espanhola “Zaroj”, em Santa Iria da Ribeira de Santarém. A associação, que actua no sentido de promover as tradições ribatejanas, convida à participação no evento a partir das 16h00.