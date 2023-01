Este ano não há Bons Sons por causa das obras em Cem Soldos

O habitual festival de música portuguesa que decorre em Agosto na aldeia de Cem Soldos, em Tomar, não se realiza este ano devido à intervenção de requalificação urbana no centro da localidade.

O Festival Bons Sons, em Cem Soldos, concelho de Tomar, não vai acontecer este ano devido à realização de obras no centro da aldeia que em Agosto costuma transformar-se no recinto do festival, informou a organização. A 12.ª edição do Bons Sons, que deveria acontecer no segundo fim de semana de Agosto, “será adiada para Agosto de 2024”, disse à agência Lusa o director do festival, Miguel Atalaia.

Na base do adiamento está a realização das obras de requalificação do Largo do Rossio e do centro de Cem Soldos, aldeia que todos os anos é fechada e transformada no recinto do festival. A obra, ansiada há vários anos pela população, resulta de um projecto pensado pela própria população, e entregue depois à Câmara de Tomar, responsável pela intervenção que requalifica toda a zona central da aldeia, onde se localizam os palcos do festival. A requalificação de Cem Soldos começou no início de Dezembro e deverá prolongar-se até Agosto numa intervenção que ronda um milhão de euros, suportados pela Câmara de Tomar.

A requalificação tem duração estimada até ao Verão deste ano e, segundo o Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS), organizador do festival, “significa o aumento da qualidade de vida das pessoas que habitam e visitam a aldeia, melhorias nas infraestruturas, no saneamento básico e drenagem de águas, na pavimentação de vias e áreas de lazer, na iluminação/electricidade, no mobiliário urbano, na circulação das pessoas e dos automóveis e na organização do estacionamento”.

Face ao adiamento, o SCOCS vai contar com ano e meio para preparar a edição 2024 do festival que, segundo Miguel Atalaia, vai “apostar em três áreas fundamentais que têm a ver com a participação, a criação e a festa”. No recinto requalificado o festival vai manter “a lógica de participação e de criação, que tem muito a componente de envolvimento comunitário da idealização daquilo que será o Bons Sons em 2024”, cujas novidades vão ser anunciadas ao longo do ano. O festival manterá uma lotação de 35 mil festivaleiros, que na próxima edição contarão com “um recinto mais nobre”, concluiu Miguel Atalaia.