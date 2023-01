Igreja da Meia Via recebe apresentação de livro e de réplica de imagem

A Igreja da Meia Via recebeu no sábado, 21 de Janeiro, a apresentação de dois projectos financiados no âmbito de uma candidatura intermunicipal que teve por base o culto e as festas do Espírito Santo, informou a Câmara de Torres Novas. Na sessão foi lançado o livro “Do divino, um compromisso e uma capela na Meia Via”, que inclui o fac-simile (cópia) do manuscrito do livro do Compromisso do Espírito Santo da Meia Via, datado de 1668, com análise técnica de Joana Rosa, transcrição paleográfica e fotografias antigas de José Lúcio Mendes e coordenação científica, investigação e texto de Paulo Renato Gregório, também autor das fotografias atuais.

Seguiu-se a apresentação da réplica da imagem da Santíssima Trindade feita a partir da escultura original que integra o acervo do Museu Municipal de Torres Novas. Ambos os projectos integraram uma candidatura de programação cultural em rede que envolveu os municípios de Alenquer, Torres Novas e Vagos, “visando a promoção e desenvolvimento do património cultural, nas suas dimensões imaterial, etnográfica, artística e arquitectónica, tendo por base o culto e as festas do Espírito Santo”, acrescenta a Câmara de Torres Novas.