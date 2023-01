Teatro sobre Frida Khalo no Museu de Torres Novas

O Museu Municipal Carlos Reis, em Torres Novas, vai promover no sábado, 28 de Janeiro, uma peça de teatro infantil destinada a famílias sobre a artista Frida Kahlo. A iniciativa é inserida no ciclo de espectáculos “Antiprincesas”, que destaca mulheres que viveram “sem coroas, sem castelos e que não tinham superpoderes, mas que foram verdadeiras heroínas na vida real ao desafiar os cânones e revolucionar o mundo em vários domínios”. O espectáculo dura 40 minutos e começa às 16 horas. Segundo a sinopse, a peça fala de um país muito longe daqui “chamado México, Mé-xi-co. Neste lugar, há muito, muito tempo, viveu uma menina chamada Frida. Frida? Parece Ferida… mas não é. É Frrrrrida, Frida Kahlo, a maior pintora do mundo”. Inspirada pela cultura popular do país, Frida Kahlo empregou um estilo de arte popular para explorar questões de identidade, pós-colonialismo, género, classe e raça na sociedade mexicana.