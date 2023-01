Tramagal Co(M)Vida anima vila todo o ano

A Associação de Melhoramentos da Freguesia de Tramagal apresentou o seu plano de actividades para 2023. Decorre de Fevereiro a Dezembro e designa-se “Tramagal Co(M)Vida”. A programação, que tem um orçamento de cerca de 40 mil euros, tem início a 18 de Fevereiro, com os jogos tradicionais e uma noite de fados. O grande objectivo deste ano para a associação presidida por Isabel Augusto é a reparação do telhado e a remodelação da cozinha da sede. É também intenção da Associação de Melhoramentos da Freguesia do Tramagal requalificar o espaço contíguo aos campos de ténis querendo para isso iniciar conversações com a câmara municipal.