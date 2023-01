Ana Guita é vice-campeã nacional de desporto adaptado

Atleta do CLAC Entroncamento ficou em segundo lugar na prova do salto em comprimento em Braga.

Ana Guita, da secção de atletismo do Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC) do Entroncamento, sagrou-se vice-campeã nacional de desporto adaptado no salto em comprimento. A atleta de 27 anos, treinada por Ana Abegão, alcançou ainda o terceiro lugar nos 60 metros planos e no lançamento do peso, na categoria de atletas com Síndrome de Down. O campeonato nacional de pista coberta da ANDDI (Associação Nacional de Desporto para o Desenvolvimento Intelectual), co-organizado com a Associação de de Atletismo de Braga, decorreu no dia 15 de Janeiro.