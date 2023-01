Campeonato Regional MX Ribatejo decorre em Marinhais

A MX Ribatejo promove a 5 de Fevereiro, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, a primeira prova do Campeonato Regional Centro Sul de Motos VR de 2023. Os treinos acontecem a partir das 08h00 e as provas estão marcadas para as 13h00 na pista de Vale Zebro. O campeonato organizado pela MX Ribatejo é tutelado pela Federação de Motociclismo de Portugal e é disputado num mínimo de quatro provas e subdividido em 11 classes.