Complexo Desportivo de Torres Novas vai ter novos balneários

Projecto para a construção de balneários e bar de apoio junto aos campos de treinos de futebol foi aprovado em reunião camarária.

O projecto para a construção de novos equipamentos no Complexo Desportivo Municipal de Torres Novas, na Rua do Estádio, assim como abertura de concurso público, foram aprovados na reunião de câmara que decorreu a 18 de Janeiro. A empreitada “Balneários e Bar de Apoio aos Campos de Treino de Futebol - 1ª Fase (Execução da Zona dos Balneários no Piso 0)” prevê a construção de balneários com capacidade para uma centena de praticantes e de um balneário para árbitros e treinadores, posto de primeiros-socorros, dois espaços para arrumos e um compartimento técnico para a preparação das águas quentes sanitárias apoiado por uma área exterior de colectores solares numa área com aproximadamente 300 metros quadrados. A obra tem um prazo de execução de 270 dias e prevê um investimento total estimado em 540 mil euros acrescidos de IVA.