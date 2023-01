Jovem guarda-redes do Cartaxo reforça Sporting

Com apenas nove anos Luís Victor é o primeiro jogador numa década a trocar o clube cartaxense por um dos três grandes do futebol nacional.

O Sporting Clube de Portugal descobriu no Sport Lisboa e Cartaxo um novo reforço para as balizas das suas camadas jovens. Com apenas nove anos, Luís Victor destaca-se pela sua envergadura física que não passou despercebida aos olheiros dos leões. O jovem reforça as camadas jovens do Sporting CP com efeito imediato, mas vai continuar a treinar parcialmente no Cartaxo. Luís Victor é o primeiro jogador formado no SL Cartaxo a sair para a formação de um dos três grandes do futebol português em praticamente 10 anos. É um dos jogadores que nasceu na Academia Guardiões do Futuro, uma aposta na formação especializada de guarda-redes do clube cartaxense.