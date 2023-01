Jovem jogador do Aveiras de Cima dá exemplo de desportivismo

Santiago Abreu recebeu um cartão branco, símbolo de desportivismo, por alertar o árbitro que a grande penalidade a favor do clube que representa não tinha sido bem assinalada.

No jogo entre o Aveiras de Cima Sport Clube e o Juventude da Castanheira, do escalão benjamins sub-11, que se realizou no dia 14 de Janeiro, houve um gesto que levou o árbitro da partida a mostrar a um jogador um cartão branco para premiar o desportivismo. Esse jogador é Santiago Abreu, de 10 anos, que depois de assinalada uma grande penalidade a favor da sua equipa, o Aveiras, se dirigiu ao árbitro dizendo que não era penálti.

“Com a educação e aprendizagem incutida no nosso clube dirigiu-se ao árbitro dizendo que não era penálti”, sublinhou na sua página nas redes sociais o Aveiras de Cima Sport Clube, parabenizando o atleta “pelo exemplo dado”. O cartão branco, instituído pela FIFA, é extensível a qualquer actividade desportiva e visa distinguir gestos e atitudes louváveis que os atletas demonstram no exercício da modalidade.