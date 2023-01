Taça de Portugal de Orientação passou por Abrantes

A OriTejo 2023, prova a contar para a Taça de Portugal de Orientação, realizou-se a 21 e 22 de Janeiro, em Abrantes, dividida por três etapas, numa organização do COA (Clube de Orientação e Aventura) e da Federação Portuguesa de Orientação. A prova envolveu a participação de pessoas de todas as idades, em escalões de competição, aberta ou principiantes, individualmente ou em grupo. A iniciativa teve o apoio do município de Abrantes e da União de Freguesias de S. Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo, de Abrantes e Alferrarede e Junta de Freguesia do Tramagal.