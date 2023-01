Tenista Angelina Voloshchuk vence torneio Masters nacional

Angelina Voloshchuk, atleta do AHEAD Clube Ténis, de Alverca, esteve em destaque no torneio Masters Absoluto em ténis vencendo uma prova que contou com o Top 8 de melhores atletas femininas a competir nos torneios de nível B, A, Campeonato Regional e Nacional.

O AHEAD Clube Ténis conseguiu apurar 3 atletas, sendo o segundo clube com mais presenças na prova, que se disputou no Complexo Desportivo do Jamor, no fim-de-semana de 14 e 15 de Janeiro. Martim Simões ficou em quarto lugar e Vera Carvalho terminou em oitavo lugar.