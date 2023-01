Torneios de Padel Mix em Torres Novas

Rui António, com 42 pontos, foi o vencedor do Torneio de Padel Mix, na categoria de Masculinos nível 3, organizado no dia 14 de Janeiro pelo Padel Clube de Torres Novas. Em segundo lugar ficou Joel Cardoso, com 39 pontos.

No domingo anterior, 8 de Janeiro, o torneio decorreu com os torneios Mix nas categorias Femininos nível 4 e Masculinos níveis 3 e 4. Sagraram-se vencedores Rosa Amora, na categoria feminina, e Joel Dias e João Periquito nas categorias masculinos nível 3 e 4, respectivamente. Os segundos lugares foram atribuídos a Sílvia Gouveia no torneio feminino, Jivan Griffith em masculinos nível 3 e Duarte Fonseca no nível 4.