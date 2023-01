Torres Novas acolhe gala da Federação de Triatlo de Portugal

A Federação de Triatlo de Portugal vai promover a Gala do Triatlo no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A iniciativa é organizada pela federação em conjunto com o município de Torres Novas e decorre a 28 de Janeiro, pelas 20h00. A cerimónia vai reconhecer o mérito de atletas e clubes a nível nacional e vai servir para atribuir prémios relativos aos Campeonatos Nacionais Individuais, aos Campeonatos Nacionais de Clubes, à Taça de Portugal e ao Paratriatlo das épocas de 2021 e 2022.