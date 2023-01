Três atletas do CN Torres Novas são esperanças olímpicas de triatlo

No fim-de-semana de 21 e 22 de Janeiro o Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras, recebeu o Encontro Nacional de Esperanças Olímpicas em Triatlo, onde participaram três atletas da Escola de Triatlo do Clube de Natação de Torres Novas. João Nuno Batista, Gustavo do Canto e Pedro Afonso representaram o clube torrejano na iniciativa e estão na lista de aspirantes a exibir as cores da selecção portuguesa nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 e de Brisbane 2032.

O Clube de Natação de Torres Novas tem vindo a afirmar-se como referência nacional e internacional, tanto a nível individual como colectivo, na modalidade de triatlo, que agrega ciclismo, natação e corrida. Em 2019 os triatletas Ricardo Batista, José Pedro Vieira, Afonso do Canto e Madalena Almeida e o nadador Paulo Vakulyuk, todos do CNTN, estiveram presentes no mesmo encontro.