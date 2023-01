Cafetaria Moinho de Fau novamente em hasta pública

Câmara de Santarém pretende arrendar estabelecimento de cafetaria e esplanada na Avenida Madre Andaluz, nas proximidades do instituto politécnico.

O arrendamento para exploração comercial da Cafetaria “Moinho de Fau”, na Avenida Madre Andaluz, em Santarém, vai ser novamente colocado em hasta pública pela Câmara de Santarém. A sessão está marcada para dia 10 de Fevereiro, às 10h00, no salão nobre dos Paços do Concelho. O valor base de licitação é de 300 euros mensais mais IVA. O arrendamento é pelo prazo de 60 meses. Após a abertura de propostas, o direito de exploração da cafetaria, que se encontra encerrada há alguns anos, é adjudicado provisoriamente ao interessado que apresente a proposta com o valor mais alto.

Os candidatos devem entregar as propostas até às 16h30 do dia 8 de Fevereiro de 2023, na Divisão de Finanças – Secção de Património, do Município de Santarém. O Programa de Procedimentos e o Caderno de Encargos está disponível na Divisão de Finanças – Secção de Património, bem como na página do município na Internet.