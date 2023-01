Factura da água em Tomar volta a aumentar

Depois de um aumento na factura da água de cerca de 22% a meio do ano passado, no âmbito da reestruturação da Tejo Ambiente, os munícipes de Tomar vão ter um novo aumento de 7% este ano.

O aumento de 22% na factura da água em Tomar foi anunciado há cerca de seis meses, mas a tarifa vai novamente aumentar cerca de 7%, segundo explicou Anabela Freitas (PS), presidente da autarquia, em sessão camarária. Recorde-se que o aumento de 22% se deveu à revisão do Estudo Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) da empresa Intermunicipal Tejo Ambiente.

Anabela Freitas, questionado pela oposição, explicou que todos os anos há um aumento da tarifa, independentemente de já ter existido um extraordinário, e que os 7% é a tarifa miníma exigida pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de àguas e Resíduos). A presidente sublinhou que, de acordo com sugestão da ERSAR, decidiram aumentar a tarifa em cerca de 7% no abastecimento de água e 8% em relação aos resíduos. Embora a empresa intermunicipal tenha tido resultados negativos nos seus dois primeiros anos de actividade, Anabela Freitas diz que não está previsto o município atribuir subsídios este ano para suportar os prejuízos da empresa constituída por capitais unicamente públicos.

A oposição à maioria socialista no executivo classificou o novo aumento como “imoral”, uma vez que há cerca de seis meses os munícipes foram obrigados a pagar mais 22% na factura. Luís Francisco (PSD) afirmou que a Tejo Ambiente deve procurar reduzir os custos, “procurando ser mais eficaz com menos recursos e gastos. Não é justo pedir mais sacrifícios à população”, vincou.

Na apresentação do novo EVEF, em Junho de 2022, Anabela Freitas salientou que é importante todos contribuírem para a sustentabilidade ambiental e social dos serviços públicos e garantiu que os municípios se mantêm unidos e comprometidos com o projecto Tejo Ambiente.