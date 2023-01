Inscrições de expositores para a Feira Internacional da Cortiça de Coruche

Já estão disponíveis as inscrições para a participação dos expositores na 15.ª edição da Feira Internacional da Cortiça (FICOR), que vai decorrer em Coruche, de 25 a 28 de Maio. As empresas e instituições podem inscrever-se até 22 de Abril. Paralelamente estão também abertas as inscrições para a 5.ª edição do evento Wine & Cork, no espaço da FICOR, com provas de vinhos e reflexões sobre a interacção simbiótica da cortiça e do vinho.

A maior feira do país dedicada à cortiça vai decorrer no centro de exposições. O Observatório do Sobreiro e da Cortiça vai ter nessa altura conferências e debates. Segundo o município, o programa da FICOR vai ser divulgado em breve. Conferências e debates, desfiles de moda, concertos e espectáculos de stand-up comedy são algumas das iniciativas previstas. Está confirmada a apresentação dos projectos de moda do Concurso de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça no desfile Coruche Fashion Cork. No espaço Sabores do Montado vai continuar a ser possível a degustação da gastronomia local.