“Oliveira do Mouchão, Monumento Vivo” na Biblioteca de Abrantes

Foi inaugurada na sexta-feira, 20 de Janeiro, na Biblioteca Municipal António Botto, em Abrantes, a exposição “Oliveira do Mouchão, Monumento Vivo”, mostra que resulta do livro homónimo da autoria de Francisco Lopes (texto) e Paulo Alves (ilustrações). Com cerca de 3.355 anos, a árvore, situada na freguesia de Mouriscas, é a mais antiga da Península Ibérica e, estima-se, uma das mais velhas do mundo. A exposição pode ser visitada até 1 de Abril e a entrada é livre.