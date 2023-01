Santarém prevê gastar mais de 2 milhões de euros com lixo e água

A Câmara de Santarém prevê gastar no ano 2023 mais de um milhão e 600 mil euros só com a gestão e tratamento de resíduos urbanos

A Câmara de Santarém prevê gastar no ano 2023 mais de um milhão e 600 mil euros só com a gestão e tratamento de resíduos urbanos, serviços que estão delegados à empresa intermunicipal RSTJ - Gestão e Tratamento de Resíduos, que explora o aterro sanitário do Eco Parque do relvão, no concelho da Chamusca. Na última reunião do executivo, foram aprovadas a cabimentação de 1.345.159 euros para deposição e tratamento de resíduos sólidos urbanos e de 290 mil euros respeitantes à taxa de gestão de resíduos.

Na mesma reunião do executivo da Câmara de Santarém foi ainda aprovada a cabimentação de um montante de 685 mil euros em orçamento para custear o consumo de água durante o ano de 2023. O valor cabimentado é superior ao do ano passado prevendo-se que a despesa com consumo de água registe um aumento significativo em 2023.