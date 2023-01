Workshop sobre água e florestas em Ferreira do Zêzere

O município de Ferreira do Zêzere, em parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), apresenta um workshop a 31 de Janeiro, no âmbito do projecto Turismo Náutico em Águas do Interior (TNAI). Em comunicado, a ADIRN explica que o objectivo do workshop é “partilhar informação e sensibilizar a população e agentes locais para as questões da floresta, água, turismo náutico e desenvolvimento sustentável dos territórios de interior”. A iniciativa começa às 09h30, no Casa do Adro Hotel, em Ferreira do Zêzere.