Segundo Plano

Há precisamente dez anos, O MIRANTE registou a entrega de roupas, alimentos e brinquedos a instituições do concelho de Vila Franca de Xira com centros de acolhimento temporário de crianças e jovens em risco, no âmbito do projecto “Reciclar mais dar é igual a ajudar”. Os bens doados foram entregues na Casa da Juventude de Alverca a dirigentes das instituições ABEI, Fundação CEBI e ABEIV. Na imagem surge ainda o então vereador e actual presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira.