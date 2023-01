Entroncamento apoia crianças sinalizadas com problemas visuais

A Câmara do Entroncamento ofereceu ‘vouchers’ de 125 euros a sete crianças que foram sinalizadas com problemas visuais a necessitar de avaliação em consultório, no âmbito do rastreio promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT). Em comunicado, a autarquia afirma que será feita uma avaliação, em consultório, sobre a necessidade de óculos de correcção, “de forma a evitar que esta condição interfira negativamente no processo de aprendizagem” destas crianças.

A iniciativa decorre no âmbito do projecto intermunicipal “que visa contribuir para a promoção do sucesso educativo e o combate ao insucesso escolar e abandono escolar precoce no Médio Tejo”, o qual permitiu a realização, no ano lectivo em curso, de rastreios de acuidade visual e auditiva das crianças do último ano do ensino pré-escolar das escolas do concelho. Os ‘vouchers’ poderão ser descontados nos estabelecimentos aderentes ao projecto.